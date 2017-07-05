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05 تموز 2017
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بيان مشترك للدول العربية بشأن قطر: الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية

بيان مشترك للدول العربية بشأن قطر: الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشأن,العربية,للدول,مشترك,بيان,
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بيان مشترك للدول العربية بشأن قطر: الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية
 
 
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