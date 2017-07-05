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05 تموز 2017
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الجبير: لنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وسوف نتخذ الخطوات في الوقت المناسب

الجبير: لنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وسوف نتخذ الخطوات في الوقت المناسب Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيادي,الحق,الجبير,
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الجبير: لنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وسوف نتخذ الخطوات في الوقت المناسب
 
 
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