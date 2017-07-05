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05 تموز 2017
05/07/2017 12:01:21
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تبقى تركيا على الحياد وإيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تبقى تركيا على الحياد وإيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم
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LBCI News Lebanon
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