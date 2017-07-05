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05 تموز 2017
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وزير خارجية البحرين: قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده

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وزير خارجية البحرين: قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده
 
 
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