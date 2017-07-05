بالصورة - للمرة الأولى في لبنان...إجراء عملية جراحية نادرة في طرابلس!

إجراء العملية الأولى لزرع صمام ميتيرالي (تاجي) في طرابلس...

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LBCI News Lebanon

تم إجراء العملية الأولى لزرع صمام ميتيرالي (تاجي)، بواسطة المنظار في لبنان، في مستشفى "النيني" بطرابلس على يد فريق طبي برئاسة رئيس قسم التمييل والقسطرة في المستشفى البروفسور هشام ديب ورئيس قسم جراحة القلب الدكتور أحمد رشيد الأيوبي وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين.

وتحدث البروفسور ديب عن "أهمية إجراء هذه العملية الجراحية"، وقال: "إنها الأولى في لبنان، وهي نادرة الحصول في العالم، وخضعت لها المريضة، وهي من طرابلس وتبلغ من العمر 69 عاما وسبق لها أن خضعت سابقا لعملية قلب مفتوح وزرع صمام بيولوجي ميتيرالي في عام 2009، إضافة إلى تركيب بطارية لتشغيل القلب، غير أن هذا الصمام أصبح اليوم بحال انسداد يؤثر سلبا على عضلة القلب ووضع المريضة عموما. ولأنها ذات وضع صحي لا تتمكن معه من احتمال إجراء عملية جراحية بالطريقة التقليدية، رأيت من المناسب اتخاذ قرار بإجراء العملية الجراحية بواسطة المنظار لزرع صمام داخل الصمام السابق، وهذه التقنية تستخدم للمرة الأولى في لبنان".

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وأكد "نجاح العملية الجراحية التي استغرقت زهاء 3 ساعات"، لافتا إلى أن المريضة ستتماثل للشفاء خلال الساعات المقبلة"، مشيرا إلى أن "ذلك الإنجاز الطبي والجراحي، إلى جانب ما سبق تحقيقه من نجاحات، سيدفع نحو المزيد من التطور في قضايا الصحة والإستشفاء في طرابلس والشمال وكل لبنان".

كما لفت نائب المدير العام للمستشفى الدكتور حنا جرجس الى أن "الإدارة اتخذت قرارا استراتيجيا بالإرتقاء إلى أعلى المستويات العلمية طبيا، والعمل على تطوير ورفع مستوى التقديمات والخدمات الطبية في طرابلس لتتماشى مع المستويات العالمية".