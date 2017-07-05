اول توضيح دولي حول وفاة الموقوفين في عرسال...

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أكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الممثل الإقليمي للمفوض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية جهود القوى الأمنيّة والجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب وحماية أمن وسلامة المجتمع لكنه في المقابل اعرب عن القلق إزاء خبر وفاة عدد من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة أثناء عمليّة التحقيق معهم داعياً السلطات اللبنانيّة إلى إجراء تحقيق قضائي شفّاف وسريع وفعال ومستقلّ حول الأسباب التي أدّت إلى حالات الوفاة هذه والمساءلة تبعاً للإلتزامات الدوليّة لقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة اللبنانية.