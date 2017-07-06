أرسلان عن لقائه بجنبلاط: اتفقنا أن يبقى التواصل قائما

ارسلان التقى جنبلاط...

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LBCI News Lebanon

أوضح وزير المهجرين طلال أرسلان أن اللقاء الذي جمعه بالنائب وليد جنبلاط كان جيداً، قائلاً: ناقشنا ما تم بحثه في لقاء بعبدا حول ما كنا قد أكدنا عليه سابقاً من حقوق للدروز، والتي يجب أن نتمسك بها ولا نغفل عنها طالما لا يزال البعض مصرّاً على تثبيت النظام العنصري القائم على التراتبية في المواطنة"، وأضاف إرسلان "اتفقنا أن يبقى هذا التواصل قائماً لعدم السماح لأحد أن يأخذنا بالحياء تحت عناوين براقة ولامعة بالشكل وفاقدة للمضمون الجدي بتطوير هذا النظام الجائر".

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