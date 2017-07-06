الجراح: نحن بصدد انشاء شبكات جديدة لتوزيع الانترنت

الجراح: قطاع الاتصالات أصبح الدعامة الأساسية للاقتصاد

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LBCI News Lebanon

رأى وزير الاتصالات جمال الجراح ان قطاع الاتصالات أصبح الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرار بدرس وتخفيض اسعار الانترنت الذي يؤثر على دخل الوزارة والدولة وعلى الاقتصاد.





واعتبر الجراح في لقاء حواري، في نادي الصحافة "ان شبكات توزيع الإنترنت القديمة سيئة ونحن في صدد إصلاحها وإنشاء شبكات جديدة"، لافتا الى انه "تم تخفيض أسعار الانترنت بنسبة 90% لبعض الخدمات، وهذا القرار لخدمة شريحة من اللبنانيين وهم طلاب الجامعات بسعر مدعوم من الدولة وهو 25000 ليرة لبنانية ".







وقال: "20% يتواصلون باتصال مباشر و80% يستخدمون الـ"واتساب" و"فايبر" وغيره، وقد تم تشكيل فريق لدراسة اسعار الانترنت .