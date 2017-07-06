آخر الأخبار
06 تموز 2017
06/07/2017 06:16:27
كنعان: هناك متأخرات للمدارس المجانية منذ ٤ سنوات وننتظر تقريرا مفصلا حول المدارس والطلاب والتأخير الحاصل ونريد معرفة قدرة الدولة على تقديم التعليم المجاني
كنعان: هناك متأخرات للمدارس المجانية منذ ٤ سنوات وننتظر تقريرا مفصلا حول المدارس والطلاب والتأخير الحاصل ونريد معرفة قدرة الدولة على تقديم التعليم المجاني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجانية,للمدارس,متأخرات,هناك,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً