الوفاء للمقاومة: لضبط الوضع الامني والاقتصادي

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LBCI News Lebanon

جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" إيمانها والتزامها بـ"خيار المقاومة الذي أسقط كل الاهداف السياسية للعدوان وحمى السيادة الوطنية وفرض على المعتدي الاسرائيلي معادلة توازن الردع التي وفرت طيلة السنوات الاخيرة الأمن والاستقرار".

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واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي ان "لبنان ما كان ليبقى وليزداد حضورا وأهمية قبل حرب تموز وبعدها لولا ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي أثبتت جدواها وفاعليتها في التحرير وفي الدفاع عن الوطن وسيادته وصون أرضه".

وحثت الكتلة "الحكومة على اطلاق ورشة عمل جدية في مختلف الصعد"، ودعتها الى "الاستفادة من الوقت المتاح لضبط الوضع الامني والاقتصادي ومعالجة المشاكل الضاغطة".

وحيت "الجهود الحثيثة والاجراءات الاستباقية التي يقوم بها الجيش والاجهزة الامنية كافة لملاحقة الارهابيين. "