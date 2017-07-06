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06 تموز 2017
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مكتب امن الدولة في بيروت الثانية اوقف السوري ا.ا. لتواصله مع مجموعات ارهابية ودخوله البلاد خلسة

مكتب امن الدولة في بيروت الثانية اوقف السوري ا.ا. لتواصله مع مجموعات ارهابية ودخوله البلاد خلسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,الدولة,مكتب,
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مكتب امن الدولة في بيروت الثانية اوقف السوري ا.ا. لتواصله مع مجموعات ارهابية ودخوله البلاد خلسة
 
 
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