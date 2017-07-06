اوغاسابيان سيختار مجددا وزارة المرأة...

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أوضح الوزير جان اوغاسابيان أنه سيختار مجددا وزارة المرأة، مؤكدا أنه مؤمن بقضية المرأة اللبنانية، آسفا أن "المجتمع اللبناني يغيب المرأة عن القرار السياسي ليخسر لبنان طاقة كبرى والمسألة ليست عرفا فالمرأة قادرة على ان تعطي طاقتها وحياة جديدة للتطوير، من هنا لبنان يخسر بعدم وجود المرأة في موقع القرار".واشار اوغاسابيان خلال ندوة قانونية بعنوان "تحديات المرأة في القانون والمجتمع واقع ومرتجى" الى أن "عدم إقرار الكوتا للمرأة اللبنانية ليس نهاية الطريق"، معتبرا أن "انتخاب أي لائحة غير مختلطة هو خطأ كبير"، داعيا الى "الانتقال من مرحلة الاستجداء إلى مرحلة الفرض".