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06 تموز 2017
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وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا لثورة إذا حصل إطلاق نار إبتهاجاً بنتائج الثانوية العامة. بس السؤال الاهم ثورة على مين؟ شاركونا اراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ثورة_على_مين

وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا لثورة إذا حصل إطلاق نار إبتهاجاً بنتائج الثانوية العامة. بس السؤال الاهم ثورة على مين؟ شاركونا اراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ثورة_على_مين Lebanon, news ,lbci ,أخبار المشنوق,نهاد,الداخلية,وزير,
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وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا لثورة إذا حصل إطلاق نار إبتهاجاً بنتائج الثانوية العامة. بس السؤال الاهم ثورة على مين؟ شاركونا اراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ثورة_على_مين
 
 
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