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06 تموز 2017
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قوى الامن: لا صحة لما تداوله بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن رومية علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل ولم يتعرض للطعن

قوى الامن: لا صحة لما تداوله بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن رومية علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل ولم يتعرض للطعن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامن,
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قوى الامن: لا صحة لما تداوله بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن رومية علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل ولم يتعرض للطعن
 
 
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