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06 تموز 2017
06/07/2017 13:33:16
قوى الامن: لا صحة لما تداوله بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن رومية علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل ولم يتعرض للطعن
قوى الامن: لا صحة لما تداوله بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن رومية علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل ولم يتعرض للطعن
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LBCI News Lebanon
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