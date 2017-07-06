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06 تموز 2017
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باسيل للـLBCI: هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا فنحن ندفع للسوريين شهريا مقابل الكهرباء وعودة النازحين تتم مع او بدون الحكومة السورية

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باسيل للـLBCI: هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا فنحن ندفع للسوريين شهريا مقابل الكهرباء وعودة النازحين تتم مع او بدون الحكومة السورية
 
 
 
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