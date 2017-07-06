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06 تموز 2017
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باسيل: الحريري طلب مني أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين

باسيل: الحريري طلب مني أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,باسيل,
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باسيل: الحريري طلب مني أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين
 
 
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