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06 تموز 2017
06/07/2017 15:23:38
باسيل: الحريري طلب مني أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين
باسيل: الحريري طلب مني أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين
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LBCI News Lebanon
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