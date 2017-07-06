آخر الأخبار
06 تموز 2017
06/07/2017 15:25:43
باسيل: السيد نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة
باسيل: السيد نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيرا,ساعد,نصرالله,السيد,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً