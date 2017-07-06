آخر الأخبار
06 تموز 2017
Back

باسيل: السيد نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة

باسيل: السيد نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيرا,ساعد,نصرالله,السيد,باسيل,
episodes
باسيل: السيد نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً