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06 تموز 2017
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وزيرا الخارجية المصري والروسي يتحدثان بشأن الخلاف مع قطر ويؤكدان رفضهما لدعم الدوحة للإرهاب

وزيرا الخارجية المصري والروسي يتحدثان بشأن الخلاف مع قطر ويؤكدان رفضهما لدعم الدوحة للإرهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتحدثان,والروسي,المصري,الخارجية,وزيرا,
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وزيرا الخارجية المصري والروسي يتحدثان بشأن الخلاف مع قطر ويؤكدان رفضهما لدعم الدوحة للإرهاب
 
 
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