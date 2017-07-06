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06 تموز 2017
06/07/2017 15:28:32
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتحدثان بشأن الخلاف مع قطر ويؤكدان رفضهما لدعم الدوحة للإرهاب
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتحدثان بشأن الخلاف مع قطر ويؤكدان رفضهما لدعم الدوحة للإرهاب
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LBCI News Lebanon
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