الحريري: المزايدات التي تستخدم مأساة النازحين تهدّد الاستقرار

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء الخميس حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية في حرم الدبية .

وأكد الحريري في كلمته انه تم وضع خطة متكاملة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وللنهوض الاقتصادي، الذي يوفر وحده فرص العمل لكل اللبنانيين .

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وعن ملف النازحين، رأى الحريري ان "هناك اليوم مزايدات تستخدم مأساة النازحين السورين لتحقيق نقاط سياسية رخيصة، من دون التنبه إلى أنها تهدد الاستقرار، عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام المسؤول.

ولفت الى ان "هذه الضغوط تشكل خروجا مرفوضا على قواعد النأي بالنفس، اضافة الى ان حكومة النظام في سوريا هي طرف أساسي في تهجير مئات آلاف المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية".

وقال الحريري: "الذين يحملون دعوة التواصل مع النظام، هم حلفاء له، ويقاتلون معه داخل الأراضي السورية، وبعضهم يتبجح بأنهم عكسوا المعادلة غير المأسوف عليها في لبنان."

واضاف: "فليضغطوا على النظام السوري لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدل عن الدعوة الى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح".