باسيل: هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل ان هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا، لافتا الى اننا ندفع للسوريين شهريا مقابل الكهرباء.

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وأشار باسيل في مقابلة مع برنامج كلام الناس على شاشة الـLBCI الى ان عودة النازحين الى سوريا تتم مع او بدون الحكومة السورية، مؤكدا ان بامكان النازحين العودة الى سوريا بمفردهم.

ورأى وزير الخارجية ان كل مساعدة للنازح يجب ان تترافق مع دعم ومساعدة للدولة المضيفة.

وكشف باسيل ان عدد الولادات السورية في لبنان بلغ 111000، وقال:"اذا تركنا مليون ونصف سوري في لبنان نريح النظام السوري عوض ان يتحمل النظام مسؤوليتهم".

كما طرح الاسس والتدابير والاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليص اعداد النازحين السوريين في لبنان. ​

وأعلن باسيل ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري طلب منه أن يكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمسؤولين الأميركيين في الايام المقبلة؟

وعن قانون الانتخاب، أكد باسيل أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب وحصل اتفاق معه على موضوع الـ 15 دائرة.