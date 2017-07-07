أخبار محلية
07 تموز 2017
07/07/2017 05:51:43
بزي: لتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والدستورية
بزي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد
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LBCI News Lebanon
شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد، داعياً إلى الاستفادة من الفترة الزمنية التي مضت على البلاد من تعطيل وقلق وهواجس، لكي نفعّل عمل المؤسسات الرسمية والدستورية.
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