أخبار محلية 07 تموز 2017 07/07/2017 05:51:43 بزي: لتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والدستورية

بزي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,علي بزي,بزي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد

LBCI News Lebanon

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد، داعياً إلى الاستفادة من الفترة الزمنية التي مضت على البلاد من تعطيل وقلق وهواجس، لكي نفعّل عمل المؤسسات الرسمية والدستورية. الإعلان