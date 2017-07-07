جائزة رئيس الجمهورية في سباق الخيل الى انطوان نصر

سلم ممثل رئيس الجمهورية وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، جائزة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سباق الخيل لانطوان نصر، الذي فاز جواده "غالي الثمن" في هذا السباق.

وأوضح فرعون "ان هذه الجائزة حدث مهم حافظ الميدان عليها كنقطة خضراء في بيروت، بأهمية على الصعيد البيئي والزراعي والسياحي. واليوم وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية وبتوجيه من دولة رئيس الحكومة وبلدية بيروت، تتم دراسة لتطوير الميدان من جهة للحفاظ على نشاط سباق الخيل، ومن جهة ثانية لاطلاق نشاطات اخرى داخل الميدان ولتأمين الدعم المالي من بلدية بيروت بسبب ما يعانيه ميدان سباق الخيل".

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بدوره، شكر نصر رئيس الجمهورية تقديمه هذه الجائزة، متمنيا استمرار الاستقرار في عهده.