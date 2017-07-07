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07 تموز 2017
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سكاي نيوز عن رئيس هيئة قناة السويس: منع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

سكاي نيوز عن رئيس هيئة قناة السويس: منع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس Lebanon, news ,lbci ,أخبار هيئة,رئيس,نيوز,سكاي,
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سكاي نيوز عن رئيس هيئة قناة السويس: منع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس
 
 
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