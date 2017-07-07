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07 تموز 2017
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قطع الطريق الممتد من مستديرة العدلية باتجاه تقاطع سامي الصلح بسبب اعتصام "اصدقاء حبيب الشرتوني" امام قصر العدل تزامنا مع جلسة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل

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قطع الطريق الممتد من مستديرة العدلية باتجاه تقاطع سامي الصلح بسبب اعتصام &quot;اصدقاء حبيب الشرتوني&quot; امام قصر العدل تزامنا مع جلسة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل
 
 
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