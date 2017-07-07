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07 تموز 2017
07/07/2017 08:02:47
قطع الطريق الممتد من مستديرة العدلية باتجاه تقاطع سامي الصلح بسبب اعتصام "اصدقاء حبيب الشرتوني" امام قصر العدل تزامنا مع جلسة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل
قطع الطريق الممتد من مستديرة العدلية باتجاه تقاطع سامي الصلح بسبب اعتصام "اصدقاء حبيب الشرتوني" امام قصر العدل تزامنا مع جلسة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل
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LBCI News Lebanon
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