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07 تموز 2017
07/07/2017 08:06:15
أمن الدولة: قراصنة الانترنت حاولوا اختراق الموقع الرسمي للمديرية لكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر
أمن الدولة: قراصنة الانترنت حاولوا اختراق الموقع الرسمي للمديرية لكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر
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LBCI News Lebanon
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