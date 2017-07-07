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07 تموز 2017
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أمن الدولة: قراصنة الانترنت حاولوا اختراق الموقع الرسمي للمديرية لكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر

أمن الدولة: قراصنة الانترنت حاولوا اختراق الموقع الرسمي للمديرية لكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاولوا,الانترنت,قراصنة,الدولة,
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أمن الدولة: قراصنة الانترنت حاولوا اختراق الموقع الرسمي للمديرية لكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر
 
 
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