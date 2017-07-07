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07 تموز 2017
07/07/2017 08:43:12
الاناضول: اغتيال ضابط أمن مصري بإطلاق النار عليه عقب خروجه من صلاة الجمعة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة
الاناضول: اغتيال ضابط أمن مصري بإطلاق النار عليه عقب خروجه من صلاة الجمعة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة
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LBCI News Lebanon
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