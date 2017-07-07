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07 تموز 2017
07/07/2017 09:17:13
الاردن: قرار اليونسكو بادراج الخليل على لائحة التراث العالمي يؤكد "عدم شرعية الاجراءات والانتهاكات" الاسرائيلية
الاردن: قرار اليونسكو بادراج الخليل على لائحة التراث العالمي يؤكد "عدم شرعية الاجراءات والانتهاكات" الاسرائيلية
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LBCI News Lebanon
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