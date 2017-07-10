حاصباني: نحن على مشارف ثورة اقتصادية رابعة

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أكد وزير الصحة غسان حاصباني أن البلاد على مشارف ثورة اقتصادية رابعة تُعيد صياغة معالم الحضارة الإنسانية، وان الصناعة الصحية ستكون في صميم هذه الثورة.ولفت الى أن لبنان يمتلك قدرات كافية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه الصناعة، بما في ذلك المجال الاستشفائي وصناعة الأدوية والسياحة الاستشفائية وغيرها من المجالات.وقال حاصباني خلال ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية: "سنُطلق اليوم معكم ومن خلال ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية "استراتيجية قطاع الصحة" الجديدة في لبنان. ونحن مؤمنون أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستساهم بتأمين التغطية الاستشفائية الشاملة، وتوفير كلفة الاستشفاء على المواطن والدولة في آن معا، وتأمين فرص استثمار كبيرة تجعل من لبنان نموذجا للتنمية الصحية يُحتذى به، ومصدر فخر لنا جميعا وللمنظمات الدولية التي تدعمه.واضاف: "نعدكم أن نستمر بورشة تطوير القوانين والقرارات التنظيمية والمراسيم التطبيقية، ليكون هذا القطاع دائما على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات الاقتصادية".