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10 تموز 2017
10/07/2017 05:00:01
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه نفق المطار والاوزاعي نتيجة تجنب المواطنين سلوك خط خلدة الشويفات بسبب الاشغال
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه نفق المطار والاوزاعي نتيجة تجنب المواطنين سلوك خط خلدة الشويفات بسبب الاشغال
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LBCI News Lebanon
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