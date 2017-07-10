عون: المطار بات مقفلا نهائيا أمام التهريب

عون خلال لقائه وفد المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنتدى الاقتصادي,عون,عون خلال لقائه وفد المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة

LBCI News Lebanon

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "لبنان انتهى من الإرهاب لكن للأسف أصبح لدينا فلتان داخلي خصوصا لدى السوريين وهذا ما سنعمل على ضبطه"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن نبقى ننتظر الأسواق العالمية لنعمل".

الإعلان

ولفت عون خلال لقائه وفد المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة في بعبدا الى ان الجهود منصبة لمحاربة الفساد لاسيما في الجمارك وقد نستعين بمزيد من الضباط لنشرهم في المرفأ لمحاربة التهريب، وأكد أن "المطار بات مقفلا نهائياً أمام التهريب".وقال: "نريد أن نؤمن المال والاستقرار للبنان بالإضافة إلى التقدم الصناعي لإكمال عوامل الانتاج والاستقرار".