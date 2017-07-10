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10 تموز 2017
10/07/2017 05:42:30
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا بريف دمشق الشرقي
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا بريف دمشق الشرقي
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LBCI News Lebanon
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