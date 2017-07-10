آخر الأخبار
10 تموز 2017
Back

الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا بريف دمشق الشرقي

الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا بريف دمشق الشرقي Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحلفاؤه,السوري,الجيش,الحربي,الاعلام,
episodes
الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى جنوب محور مطار السين- ظاظا بريف دمشق الشرقي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً