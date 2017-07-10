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10 تموز 2017
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وصول وزير الدفاع وقائد الجيش الى السراي الحكومي للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الحريري

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وصول وزير الدفاع وقائد الجيش الى السراي الحكومي للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الحريري
 
 
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