آخر الأخبار
10 تموز 2017
10/07/2017 06:27:53
وصول وزير الدفاع وقائد الجيش الى السراي الحكومي للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الحريري
وصول وزير الدفاع وقائد الجيش الى السراي الحكومي للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الحريري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,وقائد,الدفاع,وزير,وصول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً