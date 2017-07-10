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10 تموز 2017
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كنعان بعد لقائه الحريري: لمست لديه الحرص على الالتزام بالدستور والقانون في مسألة الحسابات وتمنيت مقاربتها حكومياً

كنعان بعد لقائه الحريري: لمست لديه الحرص على الالتزام بالدستور والقانون في مسألة الحسابات وتمنيت مقاربتها حكومياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,لقائه,كنعان,
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كنعان بعد لقائه الحريري: لمست لديه الحرص على الالتزام بالدستور والقانون في مسألة الحسابات وتمنيت مقاربتها حكومياً
 
 
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