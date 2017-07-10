حبيش من عكار العتيقة: زمن المحادل الإنتخابية ولى إلى غير رجعة

حفل تخريج طلاب الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية..

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LBCI News Lebanon

شدد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش على اهمية التواصل الدائم مع ابناء عكار العتيقة جيران القبيات، موجها التحية الى ابنائها الذين هم من خيرة الناس.

كلام حبيش جاء خلال حفل تخريج طلاب وطالبات الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية من ثانوية العلم والإيمان ومدرسة اقرأ للتعليم المجاني بإدارة الشيخ مصطفى ابراهيم القادري، إذ هنأ الطلاب والطالبات الناجحين والشيخ مصطفى ابراهيم القادري وقال: "نمر بمرحلة عصيبة في لبنان وقد اقر القانون الانتخابي الجديد، حيث ولى زمن المحادل الانتخابية".

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واكد حبيش ان عكار العتيقة ومعظم القرى المجاورة تحتاج الى انماء وتطوير في البنى التحتية، وفي التعليم والانماء المتوازن وقد بدأ تلزيم المهنية بدعم ورعاية الرئيس سعد الحريري.