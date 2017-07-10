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10 تموز 2017
10/07/2017 10:08:42
ملف النازحين السوريين ورجعتهم عبلادهم بعدو محور جدل هالأيام بين السياسيين إذا إنتو بدكن تقترحوا حل لهالملف كيف بيكون؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "كيف_بيرجعوا"
ملف النازحين السوريين ورجعتهم عبلادهم بعدو محور جدل هالأيام بين السياسيين إذا إنتو بدكن تقترحوا حل لهالملف كيف بيكون؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "كيف_بيرجعوا"
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LBCI News Lebanon
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