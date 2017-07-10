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10 تموز 2017
10/07/2017 10:29:52
دي ميستورا: نشهد حاليا مرحلة تبسيط لأشد صراعات زمننا تعقيدا ومنطقة عدم التصعيد في جنوب غرب سوريا متماسكة بشكل جيد جدا
دي ميستورا: نشهد حاليا مرحلة تبسيط لأشد صراعات زمننا تعقيدا ومنطقة عدم التصعيد في جنوب غرب سوريا متماسكة بشكل جيد جدا
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