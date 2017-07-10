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10 تموز 2017
10/07/2017 10:38:38
دي ميستورا: عدم التصعيد يجب أن يكون مرحلة انتقالية في سبيل وقف شامل لإطلاق النار في سوريا ويجب ألا ينال من وحدة الاراضي السورية أو يؤدي لتقسيمها
دي ميستورا: عدم التصعيد يجب أن يكون مرحلة انتقالية في سبيل وقف شامل لإطلاق النار في سوريا ويجب ألا ينال من وحدة الاراضي السورية أو يؤدي لتقسيمها
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LBCI News Lebanon
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