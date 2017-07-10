علايلي: نقابة موظفي تلفزيون لبنان لم تصدر أي بيان باليومين الماضيين

ما صحة البيان الصادر عن نقابة موظفي تلفزيون لبنان؟

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LBCI News Lebanon

أعلن عضو مجلس نقابة موظفي تلفزيون لبنان، محمود علايلي ان النقابة لم تصدر أي بيان في اليومين الماضيين، واوضح أن البيان المنسوب الى موظفي تلفزيون لبنان لا يعبر عن رأي الموظفين وان مضمونه مفبرك ومشبوه وقد أعد من قبل بعض الأشخاص المتضررين من مسيرة تلفزيون لبنان والتصحيح الذي قام به وزير الاعلام ملحم الرياشي.

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وشدد علايلي في البيان، على ان النقابة هي الناطقة باسم الموظفين الذين يمارسون اعمالهم بدقة وبانضباطية، وقال "العمل في التلفزيون قد تحسن كثيرا ولم يعد كما كان عليه الحال قبل صدور القرار القضائي بعزل طلال المقدسي".

وإذ رحبّ مع مستشار وزير الاعلام الاستاذ طوني عيد، طالب علايلي مجلس الوزراء بالاسراع في تعيين إدارة للتلفزيون، وأهاب بوسائل الاعلام توخي الدقة وعدم نشر اي خبر او بيان يتعلق بالموظفين من دون العودة الى النقابة.