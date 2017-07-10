بلدية بيروت شاركت في المنتدى العالمي الرابع لرؤساء البلديات في برلين

قدم ماليان بإسم رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت هدايا تذكارية

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LBCI News Lebanon

برعاية منظمة الأمم المتحدة، لبت بلدية بيروت الدعوة لحضور المنتدى العالمي الرابع لرؤساء البلديات، في مدينة برلين-المانيا حول الهجرة والتنقل والتنمية الانسانية، ومثل رئيس المجلس البلدي في هذا المنتدى عضو المجلس آرام ماليان، بمشاركة أكثر من خمسة وعشرون رئيس بلدية من مختلف أنحاء العالم، اضافة الى عدد كبير من المنظمات الحكومية والجمعيات الإنسانية والإنمائية وممثلين عن الحكومة الألمانية.

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وفي كلمة ممثل رئيس المجلس البلدي، قال ماليان: "الأهمية الكبرى لهذا المنتدى هي من خلال تبادل خبرات دول البلديات المشاركة في هذا المنتدى، حيث أن لبنان ورغم صغر مساحته مقارنة بالدول الأخرى، يحتضن أمبر عدد من النازحين السوريين، (حوالي مليون ونصف نازح)، الأمر الذي جعله غير قادر على تحمل أعباء جديدة جراء هذا النزوح".

وتابع ماليان، "أما فيما يتعلق بمدينة بيروت، تقوم البلدية بواجبها وتعمل أقصى جهدها لمساعدتهم، ونظراً للكثافة العددية للنازحين، نطلب من المنظمات وبلديات الدول الأوروبية المشاركة في هذا المنتدى، تقديم المساعدة اللازمة. ليكون بمقدورنا الاستمرار بمساعدتهم".

ولفت الى ان بلدية بيروت جاهزة لأي تعاون مع البلديات والمنظمات الدولية، لوضع استراتيجيات بشأن كيفية العمل الجماعي و تبادل الخبرات لإيجاد الحلول لتنظيم الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.

بعدها قدم ماليان بإسم رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت هدايا تذكارية، الى رئيس بلدية برلين والى رئيس المنظمة الدولية للهجرة.