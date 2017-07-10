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10 تموز 2017
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البيت الأبيض: ترامب يهنئ العراق على هزيمة تنظيم داعش في الموصل ويؤكد ان أيام التنظيم معدودة

البيت الأبيض: ترامب يهنئ العراق على هزيمة تنظيم داعش في الموصل ويؤكد ان أيام التنظيم معدودة Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق,يهنئ,ترامب,الأبيض,البيت,
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البيت الأبيض: ترامب يهنئ العراق على هزيمة تنظيم داعش في الموصل ويؤكد ان أيام التنظيم معدودة
 
 
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