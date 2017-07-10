نمور في حديقة بيت الوسط...والحريري يساعد في نقلها الى فرنسا

زار وفد من أعضاء جمعية"Animals Lebanon" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الحديقة التابعة لـ"بيت الوسط" لشكره على تدخله لحل موضوع النمور الثلاثة الموضوعة في عهدة الجمعية ومساعدته لنقلها إلى محمية في فرنسا للاعتناء بها.

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وأُحضر الوفد إلى الحديقة النمور الثلاثة في مستوعب كبير، حيث استمع الحريري إلى شرح من أعضاء الجمعية لواقع هذه النمور والظروف التي وصلت بها إلى لبنان.

وأوضحت نائب رئيس جمعية "Animals Lebanon" مرغريت شعراوي أن هذه النمور وصلت إلى لبنان قبل أربعة أشهر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وهي موضوعة في صندوق خشبي بالكاد تستطيع الوقوف داخله، فارتفاع الصندوق كان 40 سنتمرا فيما ارتفاع كل نمر يبلغ 60 سنتمرا.

واشارت الى ان النمور كانت موضوعة في صندوق واحد لم ترد عليه أي إشارة إلى أن في داخله حيوانات حية، خلافا لقوانين معاهدة الطيران الجوي واتفاقية "سايتس" التي وقعها لبنان عام 2013 والتي تتعلق بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.

وعلى هذا الأساس، طلبت الجمعية مصادرة هذه النمور من قبل قاضي الأمور المستعجلة، وبقيت الأمور تراوح مكانها إلى أن اتخذ الرئيس الحريري القرار وهو رفض كليا ما يحدث في هذا الأمر.