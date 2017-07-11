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11 تموز 2017
11/07/2017 01:57:12
معلومات للـLBCI : العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة في الشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك والتي داهمتها استخبارات الجيش في عرسال
معلومات للـLBCI : العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة في الشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك والتي داهمتها استخبارات الجيش في عرسال
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