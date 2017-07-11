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11 تموز 2017
11/07/2017 04:42:28
ميشال معوض: التفاهم المسيحي أثبت أنه حاجة وطنية استراتيجية لإعادة التوازن إلى الشراكة ونحن دعمنا العهد وأيدنا التفاهم وندعو إلى توسيعه ليشمل الجميع
ميشال معوض: التفاهم المسيحي أثبت أنه حاجة وطنية استراتيجية لإعادة التوازن إلى الشراكة ونحن دعمنا العهد وأيدنا التفاهم وندعو إلى توسيعه ليشمل الجميع
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LBCI News Lebanon
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