معوض يعلن عن تشكيل معارضة داخل بلدية زغرتا

معارضة انمائية ام سياسية؟

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LBCI News Lebanon

قرر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض تشكيل معارضة انمائية غير سياسية من داخل بلدية زغرتا لمواجهة الشواذات.

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وناشد معوض خلال مؤتمر صحافي، الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخاذ قرارات حاسمة على صعيد مجلس الوزراء للانتهاء من ظاهرة تفلت السلاح.وعن التفاهم المسيحي، أثبت أنه حاجة وطنية استراتيجية لإعادة التوازن إلى الشراكة ونحن دعمنا العهد وأيدنا التفاهم وندعو إلى توسيعه ليشمل الجميع.وسأل معوض "ماذا يعني التهديد باستدعاء مئات آلاف المقاتلين مما "هبّ ودبّ" وهل المطلوب استدراج اعتداء على لبنان وتحويله ساحة لصراع مفتوح تعويضاً عن ساحات أخرى؟"