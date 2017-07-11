هذا ما أقرته لجنة المال والموازنة اليوم...

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث واقرار موازنتي العدل والخارجية والمغتربين.وعقب الجلسة، اوضح كنعان، ان "اللجنة اقرت موازنتي الخارجية والعدل بعد الاستماع الى الوزيرين، واوصت الحكومة بوقف الايجارات للادارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة".ولفت الى أن "اللجنة اوصت باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الامكانات اللازمة لاتمام المشروع".واشار الى أن "لجنة المال اطلعت من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الاغتراب، وقد اوصت بايلاء بعض السفارات الاساسية اهمية استثنائية ماديا ولوجيستيا".وقال: "كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على وضع العدلية والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري".