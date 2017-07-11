كتلة "المستقبل" : لضرورة دعم مؤسسة الجيش اللبناني وحمايتها

شددت كتلة المستقبل على ضرورة دعم مؤسسة الجيش اللبناني وحمايتها من أجل تمكينها على مواجهة أعداء لبنان من الإرهابيين وكذلك التصدّي لمن يحاولون إقحامه وتوريطه في السجال السياسي الداخلي اللبناني.

ورأت أن المبدأ الأساس في تحقيق هذا الهدف السامي يكون باستمرار الجيش عاملاً بإشراف السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة والتي يجب أن تقدم له كل الدعم.

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وطالبت كتلة المستقبل الحكومة التعاطي مع قضية عودة النازحين السوريين حصرياً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة آمنة وسليمة لهم وبضمانة دولية الى مناطق آمنة في سوريا.