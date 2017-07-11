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11 تموز 2017
11/07/2017 13:56:36
نصرالله: هناك تآمر من بعض القوى الاقليمية والعالمية التي أسست تنظيم داعش ودعمته وسهلت له سيطرته في سوريا ودخول العراق
نصرالله: هناك تآمر من بعض القوى الاقليمية والعالمية التي أسست تنظيم داعش ودعمته وسهلت له سيطرته في سوريا ودخول العراق
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LBCI News Lebanon
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