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11 تموز 2017
11/07/2017 14:16:46
نصر الله: الحكومة السورية ليست بحاجة الى الشرعية التي يمكن أن تعطيها لها الحكومة اللبنانية في حال تفاوضت معها بشأن اللاجئين السوريين
نصر الله: الحكومة السورية ليست بحاجة الى الشرعية التي يمكن أن تعطيها لها الحكومة اللبنانية في حال تفاوضت معها بشأن اللاجئين السوريين
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LBCI News Lebanon
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