بوعاصي خلال تخرج طلاب مؤسسة "الأب روبرتس": الخوف هو الإعاقة الوحيدة بالحياة

رعى حفل تخرج طلاب مؤسسة "الاب روبرتس"

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الشؤون الاجتماعي بيار بو عاصي في حفل تخرج طلاب مؤسسة "الاب روبرتس" للراهبات الشويريات الباسيليات ان لا فرق بيننا وبين من لديه اعاقة سمعية فالجميع متشابهون كثيرا الا ان هناك تفاصيل بسيطة تميز شخصاً عن الآخر فقط.

وشدد على ان الاعاقة الوحيدة في الحياة هي "الخوف" لانها تمنع الانسان من التقدم وتشل حركته، وتوجه للطلاب المتخرجين بالقول: "لا تسمحوا للخوف ان يدخل الى قلوبكم فيعيق عملكم وانتاجيتكم. لديكم كل الامكانيات من ذكاء وشخصية وارادة قوية وبالتالي فالقرار بيدكم اما تتخطون الاعاقة وتروضونها فتنجحون في الحياة وتحققون اهدافكم او تضحون بكل هذه الميزات وتستسلمون امام هذه الاعاقة".