جعجع: نحضر اقتراحا لوضع آلية لعودة النازحين

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اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه بعد سبع سنوات من الأعباء جراء موضوع النزوح السوري، من اهتراء للبنى التحتية وتفاقم المخاطر الأمنية، أصبح من الضروري إيجاد حل جذري لهذه المعضلة، مشددا على وجوب عودة النازحين نحو المناطق الآمنة في سوريا، لأن كل واحدة منها هي عبارة عن أراض شاسعة وأكبر من مساحة لبنان.واشار جعجع، خلال لقائه وفدا من دائرة المصارف في مصلحة النقابات في الحزب، الى ان القوات تحضر اقتراحا لطرحه على مجلس الوزراء الذي بدوره سيرسله الى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيه أنه حان الوقت لوضع آلية لعودة النازحين الى المناطق الآمنة الخالية من المعارك العسكرية.